Мужчина с выросшей грудью отсудил у компании Johnson & Johnson восемь миллиардов

Как уточняет издание, такой вердикт был вынесен во вторник, 8 октября. Истец Николас Мюррей в своей исковой жалобе сообщал, что принимал по предписанию врача препарат Risperdal в детстве в период с 2003 по 2008 года. Однако у нейролептика производства Johnson & Johnson оказался побочный эффект - он приводит к гинекомастии (увеличению молочных желез у мужчин).

По мнению Мюррея, в американском холдинге знали о негативных побочных эффектах препарата, но не смогли должным образом уведомить об этом докторов и пациентов.