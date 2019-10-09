В Финляндии на парковке Prisma загорелся автомобиль с двумя детьми

Отец с самым младшим ребенком отправился за покупками в магазин и оставил двух старших детей в машине. Когда он вышел из магазина, увидел, что автомобиль полыхает, сообщает Elu24 со ссылкой на mtv.fi.

Отцу в шоковом состоянии удалось вытащить детей из горящего автомобиля и спасти их жизни. Он вызвал как скорую помощь, так и спасателей. На скорой помощи детей доставили в больницу. По данным местных СМИ, были спасены дети трех и пяти лет.

Спасатели города Куопио получили вызов на парковку магазина Prisma сегодня в 8.45. На место происшествия прибыли три машины спасателей. Когда они приехали, автомобиль уже полностью был охвачен огнем и превратился в груду хлама.