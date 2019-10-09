Ср, 9.10.2019
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В Финляндии на парковке Prisma загорелся автомобиль с двумя детьми: предполагают возгорание планшета

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Горящий автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andrus Aaviste

В финском городе Куопио на парковке магазина Prisma загорелся припаркованный автомобиль, в котором находились два маленьких ребенка.

Отец с самым младшим ребенком отправился за покупками в магазин и оставил двух старших детей в машине. Когда он вышел из магазина, увидел, что автомобиль полыхает, сообщает Elu24 со ссылкой на mtv.fi.

Отцу в шоковом состоянии удалось вытащить из горящего автомобиля детей и спасти их жизни. Он вызвал скорую помощь и спасателей. На скорой помощи детей доставили в больницу. По данным местных СМИ, это девочка трех и мальчик пяти лет.

Спасатели города Куопио получили вызов на парковку магазина Prisma сегодня в 8.45. На место происшествия прибыли три машины спасателей. Когда они приехали, автомобиль уже полностью был охвачен огнем и превратился в груду хлама.

Полиция расследует причины возгорания. Спасатель Калев Бруун сообщил, что топливный бак был неисправен и из него вытекал бензин.

Позднее в полиции сообщили, что пожар начался от планшета, который был в руках пятилетнего сына, однака это пока что предположение, сделанное по первоначальным оценке. 

Дети сидели на заднем сиденье, пятилетний мальчик смотрел фильм на планшете. Когда отец вернулся, то увидел дым и пламя. Отец успел вытащить детей из машины, но те получили серьезные ожоги. 

Поскольку мужчина открыл заднюю дверь своего автомобиля Ford, пламя перекинулось и на соседний автомобиль Volvo, поэтому сильно пострадали два автомобиля. 

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