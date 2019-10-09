Возмущенная мать: из-за поведения сына его перевели в класс с языковым погружением без моего согласия

Сразу отметим, что руководство Мустамяэской гуманитарной гимназии было против публикации данного материала. Через своего присяжно поверенного адвоката Алексея Ратникова школа озвучила позицию следующим образом: «Задачей школы в данном случае является защитить ребенка, в связи с чем школа не может одобрить публикацию деликатной информации, связанной с описанием обстоятельств возникшей ситуации, которая может повлиять на неприкосновенность частной жизни ребенка, а также на возможность публичной идентификации ребенка. Возникшая ситуация нестандартная и достаточно редкая. Последствия для ребенка могут оказаться психологически несоизмеримо сложными. Хотелось бы отметить, что неприкосновенность и защита частной жизни ребенка всегда перевешивают интересы общественности». В то же время мать ребенка Ксения сама обратилась к журналистам и дала письменное согласие на публикацию, объяснив, что хочет донести историю до общественности, чтобы родители знали, что такая проблема может возникнуть, и понимали свои права.

«Как и все мальчишки, он иногда хулиганил, были жалобы на его поведение — болтал на уроках, не слушался учителя, – рассказывает мать Ксения. – В конце прошлого учебного года муж пошел на беседу в школу и заикнулся, что, если мы найдем школу ближе к нашему новому дому и подходящую нам, то мы переведем его, но это были лишь планы. В ходе беседы также прозвучала мысль со стороны школы о переводе сына в другой класс, но ничего конкретного, это не было каким-то решением. После беседы мы с мужем посоветовались и приняли решение оставить сына учиться в той же школе».

По словам Ксении, на последней неделе августа она получила письмо от завуча школы Мерике Кырвен, которая написала: «согласно нашему (школы и родителя - прим. автора.) решению, Кирилл должен пойти учиться в другую, близкую к дому школу, но вы не забрали документы».

«Я ничего не ответила, – продолжает описывать ситуацию Ксения. – И тогда мне позвонила классный руководитель с вопросом, переводится ли Кирилл в другую школу. Я ответила «нет», после чего 28 августа мне вновь написала завуч следующее: «Для сохранения мира в классе ученика 6а Кирилла, согласно распоряжению директора, переводят в класс 6е с программой раннего языкового погружения».

Отметим, что копия переписки между Ксенией и школой у редакции имеется.

На письмо завуча Ксения пообещала обратиться по данному вопросу в Департамент образования, а выразила свое письменное пожелание, чтобы Кирилл продолжал обучение на родном языке. Это письмо было отослано завучу Кырвен в тот же день, 28 августа, после чего с Ксенией из школы больше не связывались.

Что же произошло на самом деле?