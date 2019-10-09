Инспекция вмешалась: съемка в машине такси без разрешения угрожает личной жизни

Опубликованная вчера в Postimees новость о том, что один из водителей такси без разрешения снимал на камеру происходящее в салоне машины, побудило Инспекцию по защите данных составить заявление, в котором такая деятельность называется угрозой вмешательства в частную жизнь людей, пишет PM.
«В связи со вчерашней публикацией мы заметили новую проблему, которой инспекцию должна заниматься. Конечно, нельзя согласиться с тем, что людей снимают в такси без их согласия», - сказала пресс-секретарь инспекции Сигне Хейберг.
А конкретнее, Инспекция защиты данных усматривает использование камер при оказании услуги таксоизвоза, как возможное вмешательство в частную жизнь людей. «Вмешательство не должен чувствовать каждый, поездку которого из пункта А в пункт Б записывают на видео или на аудио, но конечно есть много тех, кто предпочел бы добраться до пункта назначения без камеры в машине», - считает инспекция.
В целом, снимать человека в такси на протяжении всей его поездки, по оценке инспекции, это не то же самое, что запись в супермаркете, где видеокамера, как правило, следит за человеком в общем плане, а звук записывается вместе с посторонним шумом, что усложняет понимание сказанного.
«Поскольку в данном случае вторжение в приватность человека с большой долей вероятности имеется всегда, водитель должен предупредить пассажира о записи до начала оказания услуги, а у человека есть право отказаться от записи, также выйти из машины без дополнительных затрат, если водитель не откажется от записи», - сообщила инспекция.
Видео- и аудиозапись человека является обработкой личных данных, и это требует от обрабатывающего соблюдения принципов защиты данных: один из самых важных – оповещение человека, для чего и какие личные данные используются. Если водитель считает необходимым записывать клиентов на протяжении всей поездки, человек должен быть проинформирован об этом заранее.