Инспекция вмешалась: съемка в машине такси без разрешения угрожает личной жизни

«В связи со вчерашней публикацией мы заметили новую проблему, которой инспекцию должна заниматься. Конечно, нельзя согласиться с тем, что людей снимают в такси без их согласия», - сказала пресс-секретарь инспекции Сигне Хейберг.

А конкретнее, Инспекция защиты данных усматривает использование камер при оказании услуги таксоизвоза, как возможное вмешательство в частную жизнь людей. «Вмешательство не должен чувствовать каждый, поездку которого из пункта А в пункт Б записывают на видео или на аудио, но конечно есть много тех, кто предпочел бы добраться до пункта назначения без камеры в машине», - считает инспекция.

В целом, снимать человека в такси на протяжении всей его поездки, по оценке инспекции, это не то же самое, что запись в супермаркете, где видеокамера, как правило, следит за человеком в общем плане, а звук записывается вместе с посторонним шумом, что усложняет понимание сказанного.

«Поскольку в данном случае вторжение в приватность человека с большой долей вероятности имеется всегда, водитель должен предупредить пассажира о записи до начала оказания услуги, а у человека есть право отказаться от записи, также выйти из машины без дополнительных затрат, если водитель не откажется от записи», - сообщила инспекция.