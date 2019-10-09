Таллинн премирует лучших спортсменов

На чемпионате мира по борьбе среди женщин в столице Казахстана Нур-Султане 19 сентября Эпп Мяэ завоевала бронзовую медаль в тяжелом весе. Она премируется 2800 евро, как и Хейки Наби, ставший 17 сентября бронзовым призером по греко-римской борьбе в тяжелом весе.

Тренер Хеки Наби Игорь Бугай премируется 600 евро, как и его второй тренер Ивар Коткас. Такими же суммами премируются первый и второй тренеры Эпп Мяэ - Ахто Раска и Максим Молонов.