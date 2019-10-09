Таллинн премирует лучших спортсменов

Таллинская городская управа выделила из резервного фонда 10 тысяч евро на премирование таллинских спортсменов Эпп Мяэ, Хейки Наби и Стефана Аранда и их тренеров за достижения на разного рода чемпионатах, передает Raepress.
На чемпионате мира по борьбе среди женщин в столице Казахстана Нур-Султане 19 сентября Эпп Мяэ завоевала бронзовую медаль в тяжелом весе. Она премируется 2800 евро, как и Хейки Наби, ставший 17 сентября бронзовым призером по греко-римской борьбе в тяжелом весе.
Тренер Хеки Наби Игорь Бугай премируется 600 евро, как и его второй тренер Ивар Коткас. Такими же суммами премируются первый и второй тренеры Эпп Мяэ - Ахто Раска и Максим Молонов.
Стефан Аранд на чемпионате мира по водно-моторному спорту, проходившем в Швеции, выиграл 31 июля золотую медаль в командном зачете в классе "offshore 3J". Его город премирует 1400 евро, а его тренера Ахто Ааслав-Каазика - 600 евро.