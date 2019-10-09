Главой кабинета Кадри Симсон станет итальянец Стефано Грасси

Сейчас Грасси занимает пост главы кабинета вице-президента Европейской комиссии, верховного представителя ЕС по иностранной политике Федерики Могерини. Грасси также входил в состав кабинета покидающего пост президента еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и был советником по вопросам ЕС при двух премьер-министрах Италии — Марио Монти и Энрико Летта.

1 ноября к работе в качестве заместителя главы кабинета еврокомиссара по энергетике приступит Пеэтер Кадарик, ранее работавший с Симсон в Министерстве экономики и коммуникаций и Рийгикогу. Кадарик получил степень магистра по экономике публичного сектора в Таллиннском техническом университете, а сейчас работает советником-главой секретариата центристской фракции Рийгикогу.

Наряду с Грасси и Кадариком в состав кабинета Симсон войдет француженка Лора Шапюи, которая ранее работала в кабинетах Сийма Калласа и Андруса Ансипа, где к концу действия мандата выполняла в том числе задачи заместителя главы кабинета.

Также в команду Симсон вошел отвечавший за вопросы энергетики в Брюсселе и во время председательства Эстонии в Совете ЕС Тор-Стен Вентманн. В качестве советника Симсон работу продолжит выполнявший те же обязанности в переходной команде Яан Мянник.