Twitter случайно слил личные данные пользователей

Слитые данные использовались для двухфакторной аутентификации, призванной обезопасить пользователей. В Twitter заявили, что случайно использовали эти данные, чтобы рекламодатели могли сопоставлять людей со своими маркетинговыми списками. Масштабы утечки не ясны.

В компании заверили, что персональные данные не передавались партнерам и другим третьим лицам. Администрация соцсети уточнила, что проблема была устранена еще 17 сентября.

«Нам очень жаль, что это произошло, и мы предпринимаем меры, чтобы такое не повторилось», — обратился Twitter к своим пользователям.