Авиакомпания airBaltic открывает новое направление из Таллинна
airBaltic продолжает свое развитие в аэропорту Таллинна и открывает уже 14 прямое направление из столицы Эстонии в курортный город Франции Ниццу. Перый прямой полет в новое направление летнего периода пройдет 1 мая 2020 года.
"Мы внимательно следим за местными летными предпочтениями и заметили, что Ницца является одним из наиболее популярных направлений для отдыха жителей Эстонии, - говорит председатель правления airBaltic Мартин Гаус. - Мы продолжим и в дальнейшем укреплять свою позицию лидера в Таллиннском аэропорту и будем по-прежнему преданы интересам Эстонии и ее воздушного сообщения".
Полеты между Таллинном и Ниццой будут осуществляться два раза в неделю и их будет обслуживать новый самолет авиакомпании Airbus A220-300.
airBaltic предлагает полеты из Таллинна в Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс, а также полеты через Ригу. В предстоящий зимний сезон будет открыта линия Таллинн-Зальцбург.