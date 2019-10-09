Авиакомпания airBaltic открывает новое направление из Таллинна

"Мы внимательно следим за местными летными предпочтениями и заметили, что Ницца является одним из наиболее популярных направлений для отдыха жителей Эстонии, - говорит председатель правления airBaltic Мартин Гаус. - Мы продолжим и в дальнейшем укреплять свою позицию лидера в Таллиннском аэропорту и будем по-прежнему преданы интересам Эстонии и ее воздушного сообщения".