Ср, 9.10.2019
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Авиакомпания airBaltic открывает новое направление из Таллинна
В популярный среди жителей Эстонии город для отдыха!

Самолет Airbus авиакомпании airBaltic окрашен в цвета эстонского триколора

ФОТО: Pressifoto

airBaltic продолжает свое развитие в аэропорту Таллинна и открывает уже 14 прямое направление из столицы Эстонии в курортный город Франции Ниццу. Перый прямой полет в новое направление летнего периода пройдет 1 мая 2020 года.

"Мы внимательно следим за местными летными предпочтениями и заметили, что Ницца является одним из наиболее популярных направлений для отдыха жителей Эстонии, - говорит председатель правления airBaltic Мартин Гаус. - Мы продолжим и в дальнейшем укреплять свою позицию лидера в Таллиннском аэропорту и будем по-прежнему  преданы интересам Эстонии и ее воздушного сообщения".

Полеты между Таллинном и Ниццой будут осуществляться два раза в неделю и их будет обслуживать новый самолет авиакомпании Airbus A220-300.

airBaltic предлагает полеты из Таллинна в Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс, а также полеты через Ригу. В предстоящий зимний сезон будет открыта линия Таллинн-Зальцбург.

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