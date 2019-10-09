Ср, 9.10.2019
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В немецком Галле неизвестные открыли стрельбу рядом с синагогой, есть жертвы

Место происшествия в Галле.

ФОТО: STRINGER / REUTERS

В немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт неизвестные открыли стрельбу. В результате в среду, 9 октября, погибли несколько человек, пишут местные СМИ, в том числе Mitteldeutsche Zeitung. Инцидент произошел рядом с еврейским кладбищем и синагогой, передает Deutsche Welle.

Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении.

Полиция также призвала жителей города не выходить на улицу, сославшись на идущую в настоящее время спецоперацию. Центральный вокзал Галле закрыт в связи с следственными мероприятиями.

По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция ведет поиски злоумышленников.

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