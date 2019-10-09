В немецком Галле неизвестные открыли стрельбу рядом с синагогой, есть жертвы

В немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт неизвестные открыли стрельбу. В результате в среду, 9 октября, погибли несколько человек, пишут местные СМИ, в том числе Mitteldeutsche Zeitung. Инцидент произошел рядом с еврейским кладбищем и синагогой, передает Deutsche Welle.