Куда сходить с детьми в субботу? В Ласнамяэ пройдет День робототехники

День робототехники – мероприятие для всей семьи, предусмотрено большое количество активностей и разных игр. Программа мероприятия предлагает занятия для всех заинтересованных, вне зависимости от возраста, и несомненно поможет детям больше узнать о робототехнике.

В программе разные робототехнические кружки, детей и их родителей будет ждать зона совместного творчества и разные интерактивные игры. Например, совместно со школой RoboMiku можно будет построить своего Лего-робота и принять участие в футбольном турнире роботов.

Так же можно будет сделать фотографию с большим трансформером, испытать себя в соревнованиях Бейблейд, посмотреть на выступления танцоров брейк-данс и еще многое другое.

В мероприятии примет участие центр инновации Innokas, который предлагает всей семье дать волю фантазии и построить движущиеся машины и целые города. Завод открытий Proto еще официально не открылся, но на Дне робототехники представит древние изобретения, воплощенные в жизнь с помощью техники XXI века.