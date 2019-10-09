За месяц 900 номеров: жители Эстонии продолжают массово уходить из Tele2

Согласно статистике Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, в сентябре больше всего мобильных номеров потеряла компания Tele2, которую покинули 899 номеров. Речь идет уже о пятом подряд месяце, когда Tele2 среди эстонских мобильных операторов теряет больше всего номеров, передает BNS.
В то же время баланс перемещения номеров у Telia и Elisa в прошедшем месяце был позитивным. К сети Telia присоединились 152 номера, а к Elisa – 747 номеров.
За девять месяцев этого года Tele2 потеряла 6990 мобильных номеров. В то же время к Elisa и Telia присоединились соответственно 3751 и 3242 номеров.
В прошлом году больше всего мобильных номеров также потерял оператор Tele2, от которого ушли 12 940 номеров. К Elisa и Telia присоединились в 2018 году соответственно 6875 и 6071 мобильных номеров.
Стоит отметить, что число переходящих номеров не отражает напрямую число ушедших клиентов, поскольку у одного человека может быть несколько номеров, но один договор.
Также эта статистика не отражает испольщующих разговорные карты и заключивших новый договор.