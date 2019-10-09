Из Таллинна начнет летать новая авиакомпания

Сегодня шведская авиакомпания Braathens Regional Airline (BRA) сообщила, что с 30 марта начнет осуществлять полеты на линии Таллинн-Стокгольм. Полеты будут проходить шесть раз в неделю.
«Новая линия будет лучше всего подходить бизнес-пассажирам, поскольку к аэропорту Арланда появится теперь возможность напрямую долететь в центр Стокгольма в аэропорт Бромма», - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Паргмяэ. Помимо удобного посещения Стокгольма, график полетов даст возможность долететь до других мест в Швеции, поскольку аэропорт Бромма является центром для местным регулярных рейсов.
На данный момент на линии Таллинн-Стокгольм в аэропорт Арнланда летают авиакомпании airBaltic, LOT Polish Airlines, SAS и Norwegian.