Слова невиновного человека: «Не будем называть это обманом, иначе система рухнет!»

Точные разъяснения университета о том, почему обмана не было, можно прочесть здесь . А о расследовании Postimees можно прочесть здесь .

Европейский союз. Информация о скандале в ТТУ передана тем, кто выделяет финансирование. За этим явно должно последовать решение, будет ли дотация отозвана. По данным Postimees, деятельность ТТУ расследует OLAF, то есть Европейский департамент борьбы с мошенничеством. Именно этот орган имеет все полномочия, для того чтобы сказать, идет ли речь о злоупотреблении винансами, и если да, то идет ли речь о злонамеренной деятельности.

Внешний аудит Министерство образования и науки. Речь идет о масштабном анализе, который не ограничивается одним европроектом. В начале октября была создана рабочая группа, в которую входят как представители министерства, так и Научного агентства. Сразу после объявления аудита ректор ТТУ Яак Аавиксоо распространил в университете письмо, чтобы отчетность европроектов была перепроверена.

Следствие по уголовному делу в прокуратуре. Прокуратура устанавливает, может ли описанная деятельность повлечь за собой наказание по статье Пенитенциарного кодекса, которая говорит о мошенничестве со льготами.

Анализ комиссии ТТУ был одним из многих. До сих пор не представлено независимых позиций, которые явно появятся в течение этого года.

Запись беседы

Разоблачитель Киган Мак-Брайд: «То, что мы делаем, это в принципе обман. Ты оформляешь расходы на человека, который не работал в проекте, которого в это время даже не было в стране. Мы получим около 300 000 евро от OGI, но только я, Маарья, Роберт и Тармо делали выводы и пилотный проект. Но вдруг за проект платят семи-восьми-девяти людям. Так что вы создаете поддельные таблицы времени… как.. но иногда эти таблицы времени даже неточные. Таблица говорит, что я работал 20 часов в неделю, но я вообще был на совещании в Греции… Это обман!»

Руководитель института Эркки Каро: «В какой-то степени, да, но так эти дела и делаются. Большая часть проектов вообще пишется до готовности, поскольку системы финансирования сложные. Что мы в принципе делаем… Что мы делаем… мы строим резервы. Люди, которые были в OGI… Скажем… Карлота… за очень маленькую плату… Это помогает нам экономить средства…»

Мак-Брайд: «Я понимаю, почему мы это делаем, но это не оправдание!»

Каро: «Я знаю, что это не оправдание. Реальность такова, что если мы так делать не будем, то у тебя не будет больше работы, понимаешь? Цель OGI заключается в том, чтобы финансирование у нас продолжалось и после проекта. У нас был разговор с Роби (Роберт Криммер), что возьмем OGI, но финансирования там больше нет. Мы можем теперь… мы строим резервы. Ты называешь это обманом, но не будем называть этот обманом открыто, иначе система рухнет».

Мак-Брайд: «Да, но это же?.. В каком-то смысле речь идет о принципиальном обмане, коррупции... называйте это как хотите. Я знаю, что мы не можем использовать эти слова открыто, но мы же институт общественного управления. Мы учим людей, как быть лучшими работниками общественного сектора, и сами нарушаем все, чему мы учим. Это же смешно!»

Каро: «Это смешно, я знаю, это цепляет. Если использовать политкорректные выражения… Это был наш механизм выживания, чтобы как отдел мы были менее зависимыми от проектов. Наша беда в том, что у нас слишком много проектов, мы слишком большие для стабильного финансирования.

Наше финансирование означает, что у нас должно быть четыре профессора, все остальное должно идти от проектов. А если у нас семь-восемь профессоров... Мы слишком большие, по сравнению с тем, что университет согласен нам дать, или финансированием со стороны правительства. Это наша среда, в которой мы работаем. Почему мы делаем так с проектами Европейского союза, с таблицами времени? Чтобы создать резервы».