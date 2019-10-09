Опасный паразит держит курс на Европу

"Паразит размножается в легких крыс, распространяется через улиток, может поражать человека и в худшем случае приводить к смертельному исходу. (...) Впервые крысиный легочный червь был описан в 1935 году в Китае, а недавно его обнаружили на курортном острове Мальорка", - пишет журналистка Гизела Гросс.

"Раньше это была проблема Юго-Восточной Азии", - отмечает Томас Елинек из берлинского Центра медицины путешествий и тропической медицины. Теперь все изменилось. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), паразит распространен в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана, но все чаще встречается в Африке, Карибском регионе и США".

"Вероятно, распространению паразита способствовали глобализация и изменение климата", - считает Петер-Хеннинг Клаузен из Института паразитологии и тропической медицины при Свободном университете Берлина. Крысы перемещаются по миру, например, на борту кораблей. А более высокие температуры идут паразитам на пользу, так как для развития личинок необходима определенная температура", - поясняет издание.

В ЕС крысиный легочный червь был впервые обнаружен в 2010 году на Тенерифе. На Мальорке в 2018 году на станцию изучения диких животных поступили два больных ежа, зараженных паразитом. Как писали в августе ученые из Университета Балеарских островов в одном из научных журналов, паразит активно распространяется на острове из-за большого количества крыс и улиток.

"Паразит размножается в крысах и других грызунах. (...) Взрослый червь обитает в их легких. Через трахею личинки паразита попадают в глотку крысы, проглатываются и выводятся из организма вместе с экскрементами. Через испражнения крыс личинки попадают в улиток, они являются так называемыми промежуточными хозяевами, в которых личинки продолжают развиваться до тех пор, пока не достигают стадии, на которой они могут быть поражать человека. Люди могут заразиться, поедая улиток. Так как на Мальорке они являются частью местной кухни, обнаружение червя произвело там сенсацию", - пишет издание.

В организме человека червь не может развиваться дальше и живет там максимум несколько месяцев. Люди не могут заразиться им друг от друга, однако последствия для здоровья стоит воспринимать всерьез: по словам эксперта Клаузена, личинки поражают центральную нервную систему. Согласно исследованиям, паразит является наиболее частой причиной развития редкой формы менингита. Впрочем, по словам медика Елинека, жертвами тяжелого заболевания чаще становятся люди со слабым иммунитетом, у некоторых людей, по данным CDC, заражение может и вовсе протекать без симптомов.

"По всему миру сегодня описано около 2,8 тыс. случаев заражения червем в 30 странах, что, по словам Елинека, говорит о том, что заболевание встречается редко. Основное место его распространения - Таиланд, где на стол подают блюда с сырыми моллюсками". Согласно одному из исследований, смертельным исходом заканчиваются 2-3% заражений.

Паразит также может жить в организме лягушек и сухопутных крабов, в пищу которых попали зараженные улитки. Эти животные также встречаются в меню людей, указывает автор статьи.

По словам Клаузена, заразной может быть и слизь пораженных улиток. Так, CDC рекомендует основательно мыть салат и овощи. Внимательным стоит быть и в регионах, где неизвестно о случаях обнаружения крысиного легочного червя: так, в одном из исследований 2017 года описывается случай развития менингита у женщины в результате заражения данным паразитом, несмотря на то, что она постоянно проживала в Париже. Тогда под подозрение попали зараженные импортные продукты питания, говорится в статье.