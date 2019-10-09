Эксперты: через полгода состояние экономики Эстонии ухудшится

Эксперты-аналитики EKI в сентябре оценили общее состояние экономики Эстонии на 80 пунктов, что на 20 пунктов ниже, чем в июне, но большая часть аналитиков по-прежнему положительно оценивать текущее состояние экономики, сообщило Министерство экономики и коммуникаций (MKM).

По мнению двух третей экспертов, через шесть месяцев состояние экономики будет хуже нынешнего. В числе проблем экономики Эстонии по-прежнему выделяются отсутствие квалифицированной рабочей силы, недостаточная инновационность и низкое доверие к экономической политике правительства.

Обстановку в области частного потребления эксперты EKI по-прежнему оценивают положительно, но состояние инвестиций они оценили несколько хуже, чем в июне. «Общая нестабильность в мировой экономике и ограничения экспорта могут понизить готовность предпринимателей к инвестициям», - отметила директор EKI Марье Йозинг.

Перспективы внешней торговли ухудшились, в отношении торгового баланса также преобладают пессимистичные оценки. Согласно сентябрьскому опросу, в следующем полугодии можно ожидать умеренного спада объема экспорта, а объем импорта удержится на том же уровне.

«Развитие внешней торговли Эстонии во многом зависит от внешней среды и связанных с ней рисков. Общую нестабильность вызывают связанные с протекционизмом риски в мире, вроде Брекзита и таможенной политики США, что в ближайшие месяцы еще сильнее повлияет на зарубежные рынки», - сказала Йозинг.

Совокупный индикатор экономического климата составил -7, это худший результат за последние девять лет.

В предстоящие шесть месяцев рост цен замедлится, процентные ставки и цены на акции также будут удерживаться на более низком уровне.

Показатель чувства уверенности промышленного и строительного сектора хуже многолетнего среднего. Объем работ на последующие три месяца меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Чувство уверенности ориентированной на внутренний рынок розничной торговли и большинства сервисных отраслей остается хорошим.

По словам заведующего отделом экономического развития MKM Каупо Реэде, важной проблемой является то обстоятельство, что зарплаты по-прежнему растут быстрее производительности.

«Это значит, что предприятиям нужно больше вкладываться в повышение эффективности посредством дигитализации и автоматизации, а также в развитие продукции и технологии. Для этого мы со стороны государства предлагаем поддержку посредством EAS и промышленного кредита KredEx, открыты также мера по развитию продукции и программа развития предпринимателя», - сказал Реэде.

Чувство уверенности потребителей в Эстонии удерживается на отметке выше многолетнего среднего показателя и не изменилось существенным образом по сравнению с сентябрем прошлого года. По оценке большей части семей (66 процентов), в сентябре их экономическое положение было тем же, что и 12 месяцев назад.

Изменилась способность семей к сбережению. По данным сентябрьского потребительского барометра, 49 процентов семей сэкономили, а 50 процентов потратили все доходы. Сбережения считают вероятными в течение последующих 12 месяцев 48 процентов респондентов. В годовом сравнении существенно ухудшился прогноз населения, касающийся изменений в состоянии экономики государства на последующие 12 месяцев.