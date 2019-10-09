Жесткий Брекзит может сказаться не только на туристах, но даже на клиентах китайских интернет-магазинов в Эстонии

На этой неделе Налогово-таможенный департамент Эстонии тестирует готовность своих инфосистем к жесткому брекзиту - возможному выходу Великобритании из ЕС без договора 31 октября. Готовятся и другие ведомства, хотя на данный момент непонятно, как именно будут развиваться события. Великобритания не входит в число основных экономических партнеров Эстонии, и ее выход из ЕС не сильно скажется на эстонской экономике, но влияние брекзита может быть заметно в весьма неожиданных сферах.
Три сценария развития событий
На прошлой неделе в Нарве прошел правительственный брифинг, на котором представители МИДа, МВД и Налогово-таможенного департамента рассказали, как на жителях Эстонии может сказаться выход Великобритании из ЕС.
По словам Каттри-Хелины Пыльд из Министерства иностранных дел, до сих пор непонятно, что именно случится 31 октября. Наиболее вероятны три сценария развития событий:
- Соединенное Королевство и Европейский Союз смогут договориться об условиях “развода” и подпишут договор об этом. В этом случае у всех будет время чтобы подготовиться, поскольку до конца 2020 или даже 2022 года продлится переходный период.
- Великобритания опять попросит у Евросоюза дополнительное время для новых выборов или даже нового референдума о выходе из ЕС. Брюссель уже дважды назначал такой “овертайм” и давать третью отсрочку не настроен.
- Самый тяжелый сценарий - 31 октября Великобритания просто перестанет быть членом ЕС, без всякого договора и переходного периода.
Каттри-Хелина Пыльд сообщила, что 17 октября в Брюсселе соберутся премьер-министры государств ЕС, и по результатам этой встречи, скорее всего, станет понятно, каким именно будет брекзит.
У таможни резко прибавится работы
Александр Миксюк из Налогово-таможенного департамента рассказал, что на текущей неделе департамент проводит тестирование своей инфосистемы для работы после брекзита. Это тестирование может замедлить скорость работы таможни.
“На данный момент инфосистемы Налогово-таможенного департамента и общая инфосистема ЕС подготовлены в брекзиту. В случае жесткого брекзита после 31 октября Великобритания автоматически становится для нас третьей страной”, - сказал он.
За некоторыми исключениями, при въезде в страны ЕС из Великобритании после брекзита будут действовать те же таможенные правила, как при въезде, например, из России в Эстонию.
Александр Миксюк отметил, что влияние брекзита несколько шире, чем кажется: из ЕС выходит не только сам остров, но и заморские территории Великобритании. Кроме того, через порты и аэропорты Британских островов переваливается много грузов из Азии, которые затем направляются в континентальную Европу.
“У нас нет прямого сообщения с Китаем по морю или воздуху, - сказал Александр Миксюк. - Всё проходит через перевалочные пункты в ЕС - Роттердам, Гамбург... Все они будут загружены, и получателям нужно быть готовыми к задержкам поставок.”
Это может коснуться не только предприятий, но и обычных жителей Эстонии, которые заказывают что-то в китайских интернет-магазинах:
“У Omniva есть совместное предприятие с Китайской почтой. Большинство посылок проходят прямо через Эстонию. Но это зависит от того, какой канал отправки будет выбран отправителем. Второй крупный канал поставки проходит через Франкфурт”.
Александр Миксюк пояснил, что товары из Азии, поставляемые в ЕС, крупные перевозчики постараются разгружать не в Великобритании, а в континентальной Европе, это увеличит нагрузку на порты и аэропорты (тот же Франкфурт), что, в свою очередь может замедлить скорость доставки посылок.
НТД Эстонии прогнозирует огромный рост объема таможенного оформления из-за брекзита - на 30%. В самой Великобритании и соседних с ней странах рост будет гораздо больше - некоторые государства нанимают до восьми тысяч новых таможенников.
“Если у предприятий есть возможность воздержаться от товарообмена на какой-то период, это будет разумно, - советует Александр Миксюк. - На то время, пока все разберутся в ситуации, а новые сотрудники пройдут обучение”.
Декларировать или искать новые рынки
“Великобритания на 11-м месте в списке торговых партнеров Эстонии, - рассказала Каттри-Хелина Пыльд из Министерства иностранных дел. - По большому счету, уход Великобритании для нашей экономики имеет не слишком большое значение. Но у нас всё же есть пять тысяч компаний, которые ведут торговлю с Великобританией. И почти все они - малые и средние предприятия”.
Речь не только о постоянной торговле, но и об эпизодических поставках товаров в Соединенное Королевство. Причем, из этих 5000 фирм 3000 не имеют опыта таможенного оформления, потому что раньше они торговали только на внутреннем рынке Европейского Союза. Им придется осваивать работу с таможней и оформлять необходимые лицензии и другие документы - как эстонские, так и британские.
Эти компании уже получили от Налогово-таможенного департамента напоминание, что им нужно готовится к брекзиту.
По словам представительницы МИДа, самые большые статьи экспорта Эстонии в Великобританию - древесина и сборные деревянные дома. Но в целом связи очень разнообразны. Например, заметила советник правительства по СМИ Евгения Вяря, в Ида-Вирумаа есть компания, которая производит для британцев люксовые музыкальные колонки и теперь готовится работать в новых условиях.
Выход Великобритании из ЕС будет означать появление таможенных пошлин, возможно каких-то новых налогов на территории королевства, и продукция из Эстонии станет менее конкурентоспособной. Каттри-Хелина Пыльд, ссылаясь на экономический анализ Амстердамского университета, сказала, что брекзит может привести к закрытию по всей Эстонии примерно тысячи рабочих мест в течение нескольких лет.
20 тысяч граждан Эстонии сменят статус
Выход Великобритании из ЕС без договора осложнит жизнь не только предпринимателям, но и другим жителям Эстонии, которые как-либо связаны с Соединенным Королевством.
Для туристов с европейским паспортом останется безвизовый режим, можно будет пробыть в Британии 90 дней каждые полгода, но МИД уже сейчас советует брать в поездки паспорт, оформлять медстраховку, “зеленую карту” на машину и, если нужно, заранее изучить британские правила ввоза домашних животных.
Студентам из Эстонии, которые учатся в Соединенном Королевстве придется оформлять визу или вид на жительство. Ничего не изменится для обладателей серых паспортов, которые уже имеют британский вид на жительство.
“В Великобритании живет около 20 тысяч эстонских граждан, - сказала Каттри-Хелина Пыльд. - Но точную цифру мы не знаем, потому что не все регистрируют себя. Может быть, чуть меньше 20 тысяч”.
В марте Великобритания ввела обязательную регистрацию граждан ЕС на своей территории. По данным Home Office (британского МВД) пока зарегистрировались только 3200 граждан Эстонии.
В Эстонии живет 1 400 граждан Великобритании (не считая военных). Харри Каттай из Отдела гражданства и миграции МВД Эстонии рассказал, что британцы, живущие в Эстонии по состоянию на 31 октября (кроме военных, для которых ничего не изменится), и члены их семей автоматически получат вид на жительство. Те, кто живет больше 5 лет - постоянный, кто живет здесь меньше 5 лет - получит временный вид на жительство, а затем сможет просить постоянный вид на жительство. Но для этого британцам придется сдавать экзамен по эстонскому языку.
Взаимоисключающие требования в Ирландии
Каттри-Хелина Пыльд из эстонского МИДа считает, что, скорее всего, ЕС и Великобритания успеют заключить договор о выходе. Но главная помеха для этого - казус острова Ирландия, на котором британское правительство должно одновременно выполнять два взаимоисключающих требования.
Остров поделен между Республикой Ирландия, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании и вместе с ней выходит из ЕС.
21 год назад было подписано Белфастское соглашение, прекратившее войну между британскими войсками и полицией и северо-ирландскими повстанцами из IRA. По этому соглашению между двумя Ирландиями не должно быть никакой границы на местности, никакого пограничного контроля. Кроме того, Северная Ирландия получила значительную автономию в составе Великобритании.
Таким образом, после брекзита в общей таможенной зоне Европейского союза образуется огромная дыра - можно будет свободно провозить товары, не уплачивая пошлин, не проходя таможенного контроля. Это неприемлемо ни для Брюсселя, ни для Лондона. Появление реальной границы с колючей проволокой и пунктами досмотра, в свою очередь, неприемлемо для ирландцев.
На прошлой неделе британский премьер Борис Джонсон предложил проводить таможенное оформление не на границе двух Ирландий, которая существует лишь на картах, а в каких-то других местах или с помощью электронных деклараций. Но как это будет выглядеть на практике, ведь перемещение людей через границу по-прежнему не будет контролироваться и невозможно будет проверить, куда люди везут британские или европейские товары?
Ситуация выглядит неразрешимой. При этом, на референдуме большинство жителей Северной Ирландии (а также, кстати, большинство шотландцев) голосовали против выхода Великобритании из Евросоюза.
“Будет трудно для премьер-министров Великобритании удержать страну от распада", - считает Каттри-Хелина Пыльд.
В то же время, сотрудница эстонского МИДа считает новый референдум о брекзите, в ходе которого вся Великобритания целиком решит остаться в ЕС, маловероятным из-за сложной политической ситуации внутри Соединенного Королевства.