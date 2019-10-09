Жесткий Брекзит может сказаться не только на туристах, но даже на клиентах китайских интернет-магазинов в Эстонии

НТД Эстонии прогнозирует огромный рост объема таможенного оформления из-за брекзита - на 30%. В самой Великобритании и соседних с ней странах рост будет гораздо больше - некоторые государства нанимают до восьми тысяч новых таможенников.

“Если у предприятий есть возможность воздержаться от товарообмена на какой-то период, это будет разумно, - советует Александр Миксюк. - На то время, пока все разберутся в ситуации, а новые сотрудники пройдут обучение”.

Декларировать или искать новые рынки

“Великобритания на 11-м месте в списке торговых партнеров Эстонии, - рассказала Каттри-Хелина Пыльд из Министерства иностранных дел. - По большому счету, уход Великобритании для нашей экономики имеет не слишком большое значение. Но у нас всё же есть пять тысяч компаний, которые ведут торговлю с Великобританией. И почти все они - малые и средние предприятия”.

Речь не только о постоянной торговле, но и об эпизодических поставках товаров в Соединенное Королевство. Причем, из этих 5000 фирм 3000 не имеют опыта таможенного оформления, потому что раньше они торговали только на внутреннем рынке Европейского Союза. Им придется осваивать работу с таможней и оформлять необходимые лицензии и другие документы - как эстонские, так и британские.

Эти компании уже получили от Налогово-таможенного департамента напоминание, что им нужно готовится к брекзиту.

По словам представительницы МИДа, самые большые статьи экспорта Эстонии в Великобританию - древесина и сборные деревянные дома. Но в целом связи очень разнообразны. Например, заметила советник правительства по СМИ Евгения Вяря, в Ида-Вирумаа есть компания, которая производит для британцев люксовые музыкальные колонки и теперь готовится работать в новых условиях.

Выход Великобритании из ЕС будет означать появление таможенных пошлин, возможно каких-то новых налогов на территории королевства, и продукция из Эстонии станет менее конкурентоспособной. Каттри-Хелина Пыльд, ссылаясь на экономический анализ Амстердамского университета, сказала, что брекзит может привести к закрытию по всей Эстонии примерно тысячи рабочих мест в течение нескольких лет.

20 тысяч граждан Эстонии сменят статус

Выход Великобритании из ЕС без договора осложнит жизнь не только предпринимателям, но и другим жителям Эстонии, которые как-либо связаны с Соединенным Королевством.

Для туристов с европейским паспортом останется безвизовый режим, можно будет пробыть в Британии 90 дней каждые полгода, но МИД уже сейчас советует брать в поездки паспорт, оформлять медстраховку, “зеленую карту” на машину и, если нужно, заранее изучить британские правила ввоза домашних животных.

Студентам из Эстонии, которые учатся в Соединенном Королевстве придется оформлять визу или вид на жительство. Ничего не изменится для обладателей серых паспортов, которые уже имеют британский вид на жительство.