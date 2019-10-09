Tere и Farmi: политика государства угрожает молочной промышленности

Кивине пояснил, что молочная промышленность представляет огромное значение для Эстонии, потому что каждый третий евро поступает в сельском хозяйстве с молока. «На состояние сектора повлияют как потенциальные новые пошлины между крупными государствами, так и новый бюджетный период ЕС, где Эстония до сих пор отчетливо входила в число последних получателей дотаций», — сказал Кивине.

По его оценке, будущее сельского хозяйства зависит от возможностей молочной промышленности. «Эстонию можно назвать частью мировой торговли молоком, но при совокупной продукции стоимостью 238 млн евро мы составляем всего несущественные 0,4 процента стоимости молочной продукции ЕС, образно говоря в молочной войне, где все страны стремятся к лучшему, чем у остальных, результаты, мы последние — мы проиграли войну, мы сдались», — сказал он.

Кивине подчеркнул, что если Эстония в будущем не будет действовать иначе, она навсегда останется «в хвосте». В то же время, он признал, что действовать иначе становится все сложнее. Хотя бы даже увеличивать экспорт все сложнее в напряженной политической обстановке, поскольку, по словам Кивине, недавние политические хитросплетения крайне сильно влияют на рынки.

«Ключевой вопрос будет заключаться в том, как успешно использовать сопутствующие новой обстановке возможности и как избежать рисков. Вместо того, чтобы закрывать рынки, мы должны их открывать. Спрос имеется, но мы не можем его удовлетворить», — отметил он.

По словам Кивине, в отличие от Эстонии другие европейские страны все активнее поддерживают своих земледельцев, что, по его мнению, в нынешних обстоятельствах является мудрой и разумной политикой. «Проблемы вызвала политика, политика должна их решать», — подчеркнул он.

«Но нельзя бесконечно рассчитывать на государство, выживут только те предприятия, которые способны самостоятельно развиваться и вовлекать в этот процесс тех, кто умнее — в сотрудничестве с научными учреждениями появляется продукция, которая заметно выделяется на рынке», — сказал Кивине.

Кивине добавил, что экспорт молочной и прочей легко портящейся продукции за пределы европейского рынка также является вызовом, которым предприятии предстоит заняться в ближайшем будущем. «Но развитие функциональной молочной продукции с потенциалом экспорта должно идти рука об руку с автоматизацией производства, так сократятся затраты на зарплаты и возрастут эффективность, скорость и гибкость производства», — сказал он.