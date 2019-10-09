Swedbank намерен закрыть ласнамяэскую контору на Паэ: управа района требует объяснений

В управу стали поступать сообщения обеспокоенных жителей с просьбой найти возможность не закрывать расположенную в торговом центре микрорайона Паэ контору банка. Закрытие представительства, по оценке жителей, приведет к тому, что они останутся без услуг Swedbank, поскольку другие районные конторы банка расположены далеко и до них тяжело добираться, пишет управа у себя на странице.