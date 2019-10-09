Ср, 9.10.2019
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  • Swedbank намерен закрыть ласнамяэскую контору на Паэ: управа района требует объяснений

Swedbank намерен закрыть ласнамяэскую контору на Паэ: управа района требует объяснений
В чем проблема?

Swedbank.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Районная управа Ласнамяэ обратилась в Swedbank в связи с закрытием банковского представительства в микрорайоне Паэ. Об этом сообщается на странице управы в Facebook. 

В управу стали поступать сообщения обеспокоенных жителей с просьбой найти возможность не закрывать расположенную в торговом центре микрорайона Паэ контору банка. Закрытие представительства, по оценке жителей, приведет к тому, что они останутся без услуг Swedbank, поскольку другие районные конторы банка расположены далеко и до них тяжело добираться, пишет управа у себя на странице.

После закрытия представительства на улице Паэ в Ласнамяэ останется только две конторы Swedpank – в Lasnamäe Centrum и в торговом центре Ülemiste, что может оказаться недостаточным с учетом количества жителей района - около 120 тыс. жителей.

Теперь в управе ждут от Swedpank обзора потенциального влияния закрытия конторы на Ласнамяэ.

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