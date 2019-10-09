Сирия. ФОТО: Lefteris Pitarakis / AP

Решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска с севера Сирии заставляет серьезно задуматься о судьбе сирийских курдов, которые контролируют эту территорию на границе с Турцией.

Уход американцев позволит Анкаре осуществить план, который турецкие власти вынашивают давно, - вторгнуться на сирийскую территорию и покончить с контролем курдов в этом регионе.

Кроме того, встает важный вопрос о том, что будет с тысячами бывших боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) и членами их семей, которые содержатся в курдских тюрьмах и лагерях.

Дональд Трамп предупредил, что если Турция решится на вторжение, ответственность за боевиков ляжет на нее.

Нож в спину

По сути дела, ИГ в этом регионе победили «Силы демократической Сирии» - военная коалиция, состоящая по большей части из сирийских курдов.

Именно их в разгар боев США считали своими главными союзниками в Сирии и обеспечивали их оружием, подготовкой и прикрытием с воздуха в ходе операций.

Курды надеялись в обмен на свой военный вклад получить автономию внутри сирийских границ, но вместо этого оказались перед очередной угрозой своему существованию, и угроза эта - спланированное вторжение Турции, на которое президент Трамп закрывает глаза.

По мнению курдов, последние заявления американского президента сродни удару ножом в спину.

Турция, со своей стороны, видит в курдах угрозу своей национальной безопасности. Турецкие власти называют их террористами, подчиняющимися Рабочей партии Курдистана (РПК), которая на протяжении десятилетий ведет борьбу с турецким государством.

Ответственность Турции?

Пока неясно, что сама Турция думает о попытках Трампа переложить на нее ответственность за боевиков ИГ, содержащихся в данный момент в тюрьмах под контролем курдов.

И что Турция будет с ними делать, если она признает свою ответственность?

По словам Трампа, США сделали больше, чем требовалось, оказав курдам большую финансовую и военную поддержку в их борьбе с джихадистами.

Он обвинил европейских партнеров в том, что они делают недостаточно, чтобы решить вопрос с узниками, среди которых много европейских граждан.

Курдские власти неоднократно призывали Европу забрать своих граждан к себе, но никто не откликнулся.

По словам турецкого аналитика Фехима Тастекина, своих соотечественников вернули на родину Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Косово, однако в целом страны Европы предпочитают, чтобы их граждане оставались в сирийских тюрьмах и лагерях.

Кроме того, на попечении курдов находятся бывшие боевики из Египта, Туниса, Йемена и других мусульманских стран, а также тысячи местных иракцев и сирийцев.

Курды заявляют, что готовы и дальше содержать тюрьмы с боевиками, но многое будет зависеть от того, насколько масштабным будет турецкое вторжение.

Лагеря и тюрьмы

Турция заявляет, что для обеспечения безопасности от курдских повстанцев ей нужна 32-километровая буферная зона вглубь от сирийской границы.

При таком раскладе на подконтрольной Турции территории окажутся два лагеря, в которых содержатся семьи боевиков ИГ: около 1700 женщин и детей в лагере Рож и еще около 1500 человек в лагере Айн-Исса.

Самый большой лагерь - Аль-Хол - находится на северо-востоке Сирии, в 60 километрах к югу от Турции и близко к границе с Ираком. В нем содержатся более 70 тысяч человек. 90% из них - женщины и дети, включая 11 тысяч иностранных подданных.

Кроме того, 12 тысяч предполагаемых боевиков ИГ, треть из них - иностранцы, распределены по семи тюрьмам в окрестностях Ракки, что еще южнее вглубь Сирии.

Возможно, турецкое вторжение и не распространится на такую обширную территорию, но сама операция может значительно ослабить систему охраны лагерей и тюрем.

Представитель «Сил демократической Сирии» сказал в интервью Би-би-си, что в случае военной операции курдам придется бросить много сил на самооборону, и для этого понадобится отозвать часть бойцов, в данный момент охраняющих заключенных. Под ружье будут отозваны и бойцы, контролирующие территории, отвоеванные у ИГ.

Мировое сообщество обеспокоено тем, что джихадисты и их семьи могут вырваться на свободу и вернуться на свои территории.

Угроза возрождения ИГ

Курды тоже охраняют лагеря и тюрьмы из последних сил. Их возможности на исходе. Захочет ли Турция принять эстафету и хватит ли у нее для этого ресурсов - эти вопросы остаются открытыми.

Бывший спецпредставитель США по борьбе с группировкой «Исламское государство» Бретт Макгурк считает, что ответ на них - «нет».

В своем «Твиттере» он написал, что у Турции нет ни намерений, ни желания, ни возможности принять на себя заботу о десятках тысяч заключенных в лагере Аль-Хол, который считается эпицентром возрождения «Исламского государства».

Есть также вопросы гуманитарного характера, решать которые станет значительно сложнее в случае турецкого вторжения.

Благотворительная организация Save the Children напоминает, что в лагерях содержатся тысячи детей из более чем 40 стран, и все они зависят исключительно от поставок гуманитарной помощи.