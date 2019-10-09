Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Представитель курдских сил на севере Сирии одновременно заявил, что турецкие военные самолеты начали атаку на их позиции, передает агентство AP.

5 октября стало известно, что Турция стянула дополнительные войска к сирийской границе. В ночь на 8 октября турецкое министерство национальной обороны заявило о завершении подготовки к операции.