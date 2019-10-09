Ср, 9.10.2019
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Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ФОТО: Srdjan Ilic/PIXSELL / PA Images

Турецкие военные в среду, 9 октября, начали силовую операцию в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указав, что операция проводится совместно с повстанцами, выступающими на стороне Анкары, передает Deutsche Welle.

Представитель курдских сил на севере Сирии одновременно заявил, что турецкие военные самолеты начали атаку на их позиции, передает агентство AP.

5 октября стало известно, что Турция стянула дополнительные войска к сирийской границе. В ночь на 8 октября турецкое министерство национальной обороны заявило о завершении подготовки к операции.

В Берлине и Брюсселе призвали власти Турции не начинать военное наступление в Сирии, опасаясь, что оно приведет к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

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