Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Турецкие военные в среду, 9 октября, начали силовую операцию в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указав, что операция проводится совместно с повстанцами, выступающими на стороне Анкары, передает Deutsche Welle.
Представитель курдских сил на севере Сирии одновременно заявил, что турецкие военные самолеты начали атаку на их позиции, передает агентство AP.
5 октября стало известно, что Турция стянула дополнительные войска к сирийской границе. В ночь на 8 октября турецкое министерство национальной обороны заявило о завершении подготовки к операции.
В Берлине и Брюсселе призвали власти Турции не начинать военное наступление в Сирии, опасаясь, что оно приведет к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.