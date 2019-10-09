Ср, 9.10.2019
Намного большей проблемой является русскоязычное население – двуязычная система образования и люди, которые потребляют новости под кремлевским соусом. Кадри Куульпак
  • Rus.Postimees.ee
  • Погода
  • Мечтали о теплой погоде в Эстонии? Предсказано катастрофическое усиление жары

Мечтали о теплой погоде в Эстонии? Предсказано катастрофическое усиление жары

Фото иллюстративное.

ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Volodymyr Melnyk

Американские ученые выяснили, что волны жары станут значительно больше в размерах к середине текущего столетия, пишет Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

Согласно сценарию умеренного выброса парниковых газов, территория, которую будет охватывать экстремальная жара, вырастет на 50-80 процентов. При максимальном росте концентрации диоксида углерода площадь затронутых регионов может удвоиться. Это увеличит число людей, которые подвергнутся тепловому стрессу, повысит риск преждевременной смерти среди стариков и других уязвимых групп населения. Также усилятся нагрузки на энергосеть из-за большего количества работающих кондиционеров.

Кроме того, ожидается увеличение таких показателей, как продолжительность тепловой волны и ее интенсивность. По словам исследователей, все это соответствует прогнозам об изменении климата и глобальном потеплении.

«Если над густонаселенным районом установилась большая и продолжительная жара, то удовлетворить пиковый спрос на электроэнергию будет сложнее, чем в случае нескольких районов с меньшими волнами тепла, которые в совокупности имеют такой же размер», — говорит Тони Барнстон, один из авторов исследования.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ