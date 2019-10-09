Мечтали о теплой погоде в Эстонии? Предсказано катастрофическое усиление жары

Согласно сценарию умеренного выброса парниковых газов, территория, которую будет охватывать экстремальная жара, вырастет на 50-80 процентов. При максимальном росте концентрации диоксида углерода площадь затронутых регионов может удвоиться. Это увеличит число людей, которые подвергнутся тепловому стрессу, повысит риск преждевременной смерти среди стариков и других уязвимых групп населения. Также усилятся нагрузки на энергосеть из-за большего количества работающих кондиционеров.

Кроме того, ожидается увеличение таких показателей, как продолжительность тепловой волны и ее интенсивность. По словам исследователей, все это соответствует прогнозам об изменении климата и глобальном потеплении.