Ср, 9.10.2019
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  • Судью Тартуского уездного суда задержали нетрезвым за рулем

Судью Тартуского уездного суда задержали нетрезвым за рулем

Heiki Kolk on kohtunikutöö kõrvalt ka Võru kohtumaja juht.

ФОТО: Arvo Meeks

Сотрудники Лыунаской префектуры в минувшие выходные остановили автомобиль, за рулем которого в нетрезвом виде задержали судью Тартуского уездного суда Хейки Колька. 

Об этом BNS сообщила пресс-служба Государственной прокуратуры и пресс-служба уездного суда, отметив, что автомобиль, который вел судья Тартуского уездного суда Хейки Кольк полицейские остановили в ходе контрольного рейда.

Проверка выявила у Колька опьянение в 0,97 мг/л. Речь идет о степени опьянения, за которую водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Как сказала председатель Тартуского уездного суда Лийви Лойде, это крайне прискорбное происшествие.

«Достоинство и роль должности судьи в обществе предполагают, что каждый судья должен быть примером законопослушности всем остальным и вести себя соответственно», - сказала Лойде.

Каким будет дальнейшее разбирательство данного происшествия, выяснится в ближайшее время.

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