Судью Тартуского уездного суда задержали нетрезвым за рулем

Об этом BNS сообщила пресс-служба Государственной прокуратуры и пресс-служба уездного суда, отметив, что автомобиль, который вел судья Тартуского уездного суда Хейки Кольк полицейские остановили в ходе контрольного рейда.

Проверка выявила у Колька опьянение в 0,97 мг/л. Речь идет о степени опьянения, за которую водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Как сказала председатель Тартуского уездного суда Лийви Лойде, это крайне прискорбное происшествие.

«Достоинство и роль должности судьи в обществе предполагают, что каждый судья должен быть примером законопослушности всем остальным и вести себя соответственно», - сказала Лойде.