Таллинн собирается выделить больше средств на уход за дорогами

Если это предложение будет принято, общий объем годового бюджета столицы достигнет 788,9 миллиона евро. В основном второй дополнительный бюджет корректирует предусмотренные ранее в бюджете доходы и расходы, исходя из исполнения бюджета с начала года, уточненных прогнозов и предложений учреждений и ведомств.

В связи с большой потребностью многих городских магистралей в регламентном ремонте расходы на поддержание в порядке дорожных сооружений увеличиваются дополнительным бюджетом почти на 1,6 миллиона евро, кроме того, предусматривается еще резерв на очистку дорог и вывоз снега в 400 тысяч евро. На 60 тысяч увеличатся расходы на организацию движения в связи с необходимостью обновить дорожную разметку. 200 тысяч евро выделяется на приведение в порядок и обновление рождественской иллюминации.

В области социальных дел увеличатся на 122 750 евро расходы на реабилитационные услуги людям, страдающим инвалидностью. Для ухода за пожилыми людьми выделяются дополнительно 78 тысяч евро, на 156 тысяч евро увеличатся расходы на заместительный уход за ребенком. На выплату компенсаций за оплату услуг ухода за ребеном выделены дополнительно 207 тысяч евро, на 20 770 евро возрастут расходы на выплату пособий по рождению ребенка, поскольку нынче вступило в силу положение, по которому при рождении двойни семье выплачиваются 1000 евро.

Расходы на охрану порядка увеличатся в связи с развитием телефонного центра и намерением создать новые должности для работы на территории города. Новый телефонный центр будет работать при муниципальной полиции круглосуточно и возьмет на себя функции Таллинского телефона информации 1345. В кризисной ситуации он может быть использован и как центр управления.

В сфере образования планируется проведение конференции на тему школьной травли и ее профилактики, на реконструкцию детского сада на улице Ярвеотса, 33 дополнительно выделяются 1,15 миллиона евро.

В сфере культуры предусматриваются дополнительные средства на инвестиции Таллинскому городскому музею, в области спорта - выделяются дополнительно 96 890 евро на поддержку представляющих Таллинн команд. На замену опорных мачт контактной линии трамваев и троллейбусов предусмотрены 415 тысяч евро.