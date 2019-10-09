Правительство предполагает ввести увеличенную сумму штрафа в финансовом секторе

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что министр внес предложение дополнить общую часть Уложения о наказаниях таким образом, чтобы закон позволял выполнять зафиксированные в праве Европейского Союза положения и применять в конкретных сферах — финансовом секторе и в области защиты данных — за определенные нарушения большую сумму денежного штрафа, чем до сего времени.

Увеличенную сумму штрафа (до 20 млн евро) в дальнейшем можно будет применять как к физическим, так и юридическим лицам.

Для уравновешивания воздействия увеличенной суммы денежного штрафа срок выплаты штрафа продлевается с нынешних 15 дней до 45. Проект предлагает также ввести больше возможностей выплаты штрафа по частям.