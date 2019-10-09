Британец выиграл в лотерею самый большой джекпот в истории страны

Имя счастливчика пока не названо. Неизвестно, покупал ли билет один человек, семья или же компания. Выигрышными цифрами оказались 7, 10, 15, 44 и 49, а двумя дополнительными — 3 и 12.

Если победителем окажется один человек, то он войдет в список тысячи самых богатых людей Великобритании. Он может решить, раскрывать ли свой новый статус мультимиллионера или остаться анонимным. Этот выигрыш считается самым крупным за всю историю Великобритании.

В августе сообщалось, житель Великобритании стал первым, кто выиграл «пожизненную» национальную лотерею и получил чек на 10 тысяч фунтов ежемесячно на протяжении тридцати лет. Работник Amazon не мог поверить в то, что все числа в лотерейном билете совпали, и счел невероятным тот факт, что ему всего 24 года, а он уже обеспечил себя на всю жизнь.