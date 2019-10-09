Руководитель фирмы, в продукции которой найдена смертельно опасная бактерия, не видит причин закрывать производство

Ветевоол сказал в эфире передачи Ringvaade, что в M.V.Wool каждый месяц проводят дезинфекцию и большую уборку. «Мы разобрали все наше оборудование и раскалили его. Мы используем пароочистители, озонированную воду для мытья оборудования. Эта листерия отмыта», - подчеркнул Ветевоол.

По словам Ветевоола, он не видит причин для беспокойства жителей Эстонии. «Я не вижу оснований нас закрывать», - отметил он.