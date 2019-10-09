Ср, 9.10.2019
Руководителей Eesti Energia следует переселить в Нарву. Там они почувствуют запах сланцевого масла. Протрезвеют! Владимир Либман
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Руководитель фирмы, в продукции которой найдена смертельно опасная бактерия, не видит причин закрывать производство

Руководитель фирмы, в продукции которой найдена смертельно опасная бактерия, не видит причин закрывать производство

Руководитель M.V.Woo Мати Ветевоол.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Руководитель M.V.Wool, в продукции которой найдена бактерия листерия, Мати Ветевоол не видит причин закрывать производства, передает Postimees.

Ветевоол сказал в эфире передачи Ringvaade, что в M.V.Wool каждый месяц проводят дезинфекцию и большую уборку. «Мы разобрали все наше оборудование и раскалили его. Мы используем пароочистители, озонированную воду для мытья оборудования. Эта листерия отмыта», - подчеркнул Ветевоол.

По словам Ветевоола, он не видит причин для беспокойства жителей Эстонии. «Я не вижу оснований нас закрывать», - отметил он.

«Мы точно также заинтересованы в здоровье эстонского народа. Но ясно одно: этот бактериальный штамм нужно искать там, где он опасен », - подчеркнул владелец рыбного производства.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ