Руководитель фирмы, в продукции которой найдена смертельно опасная бактерия, не видит причин закрывать производство

Руководитель M.V.Wool, в продукции которой найдена бактерия листерия, Мати Ветевоол не видит причин закрывать производства, передает Postimees.
Ветевоол сказал в эфире передачи Ringvaade, что в M.V.Wool каждый месяц проводят дезинфекцию и большую уборку. «Мы разобрали все наше оборудование и раскалили его. Мы используем пароочистители, озонированную воду для мытья оборудования. Эта листерия отмыта», - подчеркнул Ветевоол.
По словам Ветевоола, он не видит причин для беспокойства жителей Эстонии. «Я не вижу оснований нас закрывать», - отметил он.
«Мы точно также заинтересованы в здоровье эстонского народа. Но ясно одно: этот бактериальный штамм нужно искать там, где он опасен », - подчеркнул владелец рыбного производства.