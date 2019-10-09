Срок больше не смягчат: стрелявший в двух охранников в Копли пенсионер проведет в тюрьме 13 лет

Если суд первой инстанции 7 декабря прошлого года приговорил Якименко к 16 годам лишения свободы, то по решению Таллиннского окружного суда от 15 апреля ему придется отсидеть в тюрьме 13 лет.

При этом окружной суд также, как ранее уездный суд, признал Якименко виновным в косвенном намерении убить двух человек и незаконном обращении с огнестрельным оружием.