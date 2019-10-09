Срок больше не смягчат: стрелявший в двух охранников в Копли пенсионер проведет в тюрьме 13 лет

Приговоренный к 13 годам лишения свободы за стрельбу в двух охранников в Копли 76-летний Александр Якименко ходатайствовал в Государственном суде о смягчении наказания. Однако Госсуд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Якименко, передает Rus.ERR.
Если суд первой инстанции 7 декабря прошлого года приговорил Якименко к 16 годам лишения свободы, то по решению Таллиннского окружного суда от 15 апреля ему придется отсидеть в тюрьме 13 лет.
При этом окружной суд также, как ранее уездный суд, признал Якименко виновным в косвенном намерении убить двух человек и незаконном обращении с огнестрельным оружием.
Окружной суд оставил в силе возложенное на Якименко обязательство выплатить пострадавшим по гражданским искам 30 000 евро и 50 000 евро, а также оплатить расходы на судебное производство в размере 11 542 евро.