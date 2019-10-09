Находчивый владелец двух автомобилей возмутил жителей латвийского города

Отлично, если рядом с домом есть улица, на которой можно припарковать свой автомобиль. Что, если нет, а любимую машину хочется держать в поле зрения?

Приходится придумывать решения - так внимание и, что уж там - и недовольство - жителей Иманты вызвал находчивый владелец двух автомобилей.

ФОТО: TVNET lasītājs

По наблюдениям читателя TVNET, этот человек утром, отправляясь по своим делам, один из автомобилей размещает поперек на два места. Вечером, по возвращению, он снова перепарковывается и ставит два автомобиля рядом.

ФОТО: TVNET lasītājs

Как видно на фотографиях, присланных читателем TVNET, бывают случаи, когда хитрый метод не срабатывает и кому-то все же удается вклиниться на эти места, однако, как правило, серый легковой автомобиль и белый микроавтобус стоят рядом.

ФОТО: TVNET lasītājs

Как считаете, такое поведение корректно?