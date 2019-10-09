Полиция ищет мужчину, ушедшего из реабилитационного центра

Старшая по Кохтла-Ярвескому региону Идаской префектуры полиции Анна Тихомирова сказала, что, по словам больничного персонала, вчера вечером мужчина неожиданно самовольно покинул больницу, оставил свой телефон и документы, до сих пор не вернулся в центр восстановительного лечения и не дает о себе знать.

«Ранее у полиции был похожий опыт и контакты с этим мужчиной, поскольку он нуждался в помощи и его нужно было доставить обратно в реабилитационный центр. Учитывая это, есть основания полагать, что в этом случае его жизнь без посторонней помощи может оказаться под угрозой», - сказала старшая по региону.

Она добавил, что на основании собранной к настоящему моменту информации, полиция начала полагать, что мужчина мог поехать в Йыхви или в Кохтла-Ярве. Полиция проверила в этих районах места, где мужчина раньше проводил время, но найти его до сих пор не удалось. Кроме того, полиция общалась с его семьей и родственниками, но они ничего не знали о местонахождении Майта.

Майт высокий и худой. На нем была темно-синяя куртка.