Все 28 стран Евросоюза призвали Турцию остановить военную операцию в Сирии

Все 28 стран Евросоюза призвали Турцию прекратить одностороннюю военную операцию "Источник мира", которую Анкара начала на северо-востоке Сирии, пишет Newsru.com.
В распространенном заявлении Совета ЕС, утвержденном всеми государствами сообщества, говорится, что эта турецкая военная кампания ставит под угрозу борьбу с террористической организацией "Исламское государство", грозит новыми потоками беженцев, поэтому боевые действия должны быть прекращены.
"ЕС призывает Турцию прекратить односторонние боевые действия, которые подрывают стабильность региона, повышают страдания мирных жителей и грозят вызвать новые волны беженцев. Односторонние действия Турции также ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ, коалицией, членом которой является сама Турция", - говорится в заявлении ЕС.
В распространенном от имени ЕС заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини отмечается, что своими действиями Турция подрывает стабильность в регионе и перспективы политического диалога.
"В свете турецкой военной операции на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что устойчивое решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем. ЕС призывает Турцию прекратить одностороннюю военную акцию", - говорится в заявлении.
В ЕС полагают, что возобновление вооруженных столкновений на северо-востоке Сирии еще больше подорвет стабильность во всем регионе, усугубит страдания гражданского населения. Кроме того, перспективы политического процесса под руководством ООН для достижения мира в Сирии будут осложнены, заявила Могерини.
Кроме того, ЕС считает маловероятным, что предусмотренная Турцией на северо-востоке Сирии "зона безопасности" удовлетворит международным критериям для возвращения беженцев. "ЕС не будет оказывать помощь в стабилизации или развитии в тех областях, где игнорируются права местного населения", - отмечается в заявлении.