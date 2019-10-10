Все 28 стран Евросоюза призвали Турцию остановить военную операцию в Сирии

В распространенном заявлении Совета ЕС, утвержденном всеми государствами сообщества, говорится, что эта турецкая военная кампания ставит под угрозу борьбу с террористической организацией "Исламское государство", грозит новыми потоками беженцев, поэтому боевые действия должны быть прекращены.

"ЕС призывает Турцию прекратить односторонние боевые действия, которые подрывают стабильность региона, повышают страдания мирных жителей и грозят вызвать новые волны беженцев. Односторонние действия Турции также ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ, коалицией, членом которой является сама Турция", - говорится в заявлении ЕС.

В распространенном от имени ЕС заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини отмечается, что своими действиями Турция подрывает стабильность в регионе и перспективы политического диалога.

"В свете турецкой военной операции на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что устойчивое решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем. ЕС призывает Турцию прекратить одностороннюю военную акцию", - говорится в заявлении.

В ЕС полагают, что возобновление вооруженных столкновений на северо-востоке Сирии еще больше подорвет стабильность во всем регионе, усугубит страдания гражданского населения. Кроме того, перспективы политического процесса под руководством ООН для достижения мира в Сирии будут осложнены, заявила Могерини.