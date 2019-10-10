В Таллинне приступает к работе центр информации для квартирных товариществ

В центре можно три дня в неделю получать консультации и бесплатную юридическую помощь. Консультации даются и на эстонском, и на русском языке. И еще с 22 октября будут на русском языке в районах проводиться семинары для квартирных товариществ. На них, заверила Вырк, будет возможность пообщаться и обсудить вопросы с представителями соответствующих городских служб.