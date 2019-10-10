Чт, 10.10.2019
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В Таллинне приступает к работе центр информации для квартирных товариществ

Многоквартирный дом.

ФОТО: Claire Peinar / Postimees

В четверг, 10 октября, в 12 часов состоится открытие в зале обслуживания Таллинской городской управы (пл. Вабадузе, 7) Центра информации для квартирных товариществ.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна. "Центр информации призван стать надежным и умным партнером для собственников квартир и квартирных товариществ города", - подчеркнула вице-мэр Таллинна Эха Вырк.

В центре можно три дня в неделю получать консультации и бесплатную юридическую помощь. Консультации даются и на эстонском, и на русском языке. И еще с 22 октября будут на русском языке в районах проводиться семинары для квартирных товариществ. На них, заверила Вырк, будет возможность пообщаться и обсудить вопросы с представителями соответствующих городских служб.

Таллинн выделяет ежегодно на поддержку квартирных товариществ примерно миллион евро. По данным Коммерческого регистра, таких товариществ в Таллинне почти шесть тысяч.

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