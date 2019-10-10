Юферева-Скуратовски: внедрению программ по профилактике травли в школах мешает нехватка кадров

Данные представила на прошедшей в среду конференции "Замечаю и не прохожу мимо" председатель парламентской группы в поддержку школы без травли Мария Юферева-Скуратовски.

Целью опроса было выяснить, насколько эффективными и необходимыми руководители школ считают программы, направленные на предотвращение травли в учебных заведениях, а также какие сложности возникают при применении этих программ на практике.

В школах с русским языком обучения до сих пор такие программы применялись в меньшем объеме, чем в эстонских школах. Причина в том, что материалы на русском были подготовлены позже. Тем не менее со стороны руководства русских школ был проявлен высокий интерес к присоединению к таким программам как KiVa, Vepa, "Минута тишины", "Друг Медведь" и Tore.