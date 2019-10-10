Юферева-Скуратовски: внедрению программ по профилактике травли в школах мешает нехватка кадров

Более 90% руководителей школ отметили, что благодаря внедрению программ профилактики травли в школах сократилось число случаев травли. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди руководителей школ.
Данные представила на прошедшей в среду конференции "Замечаю и не прохожу мимо" председатель парламентской группы в поддержку школы без травли Мария Юферева-Скуратовски.
Целью опроса было выяснить, насколько эффективными и необходимыми руководители школ считают программы, направленные на предотвращение травли в учебных заведениях, а также какие сложности возникают при применении этих программ на практике.
В школах с русским языком обучения до сих пор такие программы применялись в меньшем объеме, чем в эстонских школах. Причина в том, что материалы на русском были подготовлены позже. Тем не менее со стороны руководства русских школ был проявлен высокий интерес к присоединению к таким программам как KiVa, Vepa, "Минута тишины", "Друг Медведь" и Tore.
"Основной проблемой, возникающей при внедрении программ и работы по ним, руководители школ называют нехватку кадров. Часто учителя просто перегружены, поэтому у них нет мотивации брать на себя дополнительные обязанности. Также работники школ отметили слабое сотрудничество между педагогами и родителями", - сказала Юферева-Скуратовски.