Жена бывшей звезды Английской Премьер-лиги разоблачила жену звезды АПЛ

Женщина заявила, что в течение нескольких лет кто-то из числа подписчиков сливал газете информацию из ее личного Instagram, не имея на то разрешения. Руни заподозрила в этом Варди и решила провести эксперимент. Она запретила всем, кроме нее, просматривать свои истории, затем сделала несколько ложных публикаций, которые в итоге попали в The Sun.

Так Руни выяснила, что информацию из ее аккаунта передает Варди. «Я сохранила и сделала скриншоты всех оригинальных историй, которые четко показывают, что их видел только один человек», — заявила Колин.

Уэйн Руни выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) до 2018 года. Он защищал цвета «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» англичанин выиграл национальный чемпионат и Лигу чемпионов.