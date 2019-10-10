Россиянин принес победу над "Дьяволами", Ковальчук был разбит в Калгари

Два очка Ивана Проворова помогли "Филадельфии" одержать сухую победу 4:0 над "Нью-Джерси" Никиты Гусева. Проворов открыл счет в матче, записав на свой счет победную шайбу, а затем ассистировал Логану Кутюрье, сделавшему счет 2:0.

Проворов провел на льду 22:28 (больше всех среди полевых игроков «Флайерс»), в том числе 2:20 – в большинстве. Сегодняшний ассист стал 100-м (31+69) набранным очком защитника в 248 играх в чемпионатах НХЛ, передает Sports.ru.