Чт, 10.10.2019
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  • Россиянин принес победу над "Дьяволами", Ковальчук был разбит в Калгари

Россиянин принес победу над "Дьяволами", Ковальчук был разбит в Калгари

Иван Проворов

ФОТО: BRUCE BENNETT / AFP

Три матча состоялись сегодня ночью за океном в Национальной хоккейной лиге.

Два очка Ивана Проворова помогли "Филадельфии" одержать сухую победу 4:0 над "Нью-Джерси" Никиты Гусева. Проворов открыл счет в матче, записав на свой счет победную шайбу, а затем ассистировал Логану Кутюрье, сделавшему счет 2:0.

Проворов провел на льду 22:28 (больше всех среди полевых игроков «Флайерс»), в том числе 2:20 – в большинстве. Сегодняшний ассист стал 100-м (31+69) набранным очком защитника в 248 играх в чемпионатах НХЛ, передает Sports.ru.

"Лос-Анджелес" Ильи Ковальчука был разгромлен 8:2 "Калгари". "Баффало" победил "Монреаль" 5:4, причем в составе "Клинков" набрал  четыре очка Джек Айкел (2+2), финн Йоэль Армия в своем втором матче сезона набрал три очка (2+1).

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