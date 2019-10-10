Фото и видео: многие люди по-прежнему подвергают свои жизни опасности на железной дороге

«В среднем двое из троих велосипедистов не выполняют требований — не спешиваются при пересечении железнодорожных путей. Причем делают это даже в присутствии полицейских», - сообщил начальник охраны Eesti Raudtee Мариус Куппер, а также добавил, что люди нарушают и прочие правила. Например, пересекают железную дорогу в наушниках или пользуются телефоном на ходу.

Некоторые участники движения пересекали рельсs на велосипеде или мопеде на красный сигнал светофора.

В Eesti Raudtee также напомнили водителям, что при приближении с железнодорожному переезду следует сбавить скорость, а также посмотреть по сторонам даже в том случае, если на светофоре не горит красный свет, а шлагбаум поднят. «К сожалению, водители продолжают ехать даже на запрещающий сигнал светофора», - сказал Куппер.

За нарушение правил пересечения железной дороги грозит штраф до 50 штрафных единиц, то есть 200 евро.