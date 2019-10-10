Лионель Месси рассказал о возможном уходе из "Барселоны"

«Были времена, когда я из-за определенных обстоятельств чувствовал себя полностью измотанным. У меня были определенные проблемы с налоговой службой, особенно в период с 2013 по 2014 год.

Это был тяжелый период для меня и для моей семьи. Люди не знают, что происходило тогда. Мой случай был первым, поэтому было так тяжело.

Хорошо, что у меня тогда был совсем маленький ребенок, он ничего не понимал. Это было непростое время.