Чт, 10.10.2019
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  • Ограбившие придорожное кафе в Пярну получили по несколько лет тюрьмы

Ограбившие придорожное кафе в Пярну получили по несколько лет тюрьмы

Суд

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA /

Пярнуский уездный суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, которые осенью прошлого года ограбили придорожное кафе на въезде в Пярну.

Грабители забрали из кафе всего 134 евро, но поскольку преступление было совершено в составе группы, а продавщица получила телесные повреждения, им было предъявлено обвинение в тяжком преступлении, пишет Rus.ERR.

Идея ограбить кафе "Пийр" возникла у Раймонда Лайва, Фреда-Рене Хабихта и Тийта Пендиса в конце ноября 2018 года в ходе совместного употребления спиртных напитков, когда алкоголь закончился, а денег на его покупку больше не было.

В итоге суд приговорил Лайва, с учетом включенного в наказание условного срока, к пяти годам, пяти месяцам и 29 дням лишения свободы, а Пендис и Хабихт получили по 2,5 годы тюрьмы.

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