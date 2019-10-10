Ограбившие придорожное кафе в Пярну получили по несколько лет тюрьмы

Пярнуский уездный суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, которые осенью прошлого года ограбили придорожное кафе на въезде в Пярну.
Грабители забрали из кафе всего 134 евро, но поскольку преступление было совершено в составе группы, а продавщица получила телесные повреждения, им было предъявлено обвинение в тяжком преступлении, пишет Rus.ERR.
Идея ограбить кафе "Пийр" возникла у Раймонда Лайва, Фреда-Рене Хабихта и Тийта Пендиса в конце ноября 2018 года в ходе совместного употребления спиртных напитков, когда алкоголь закончился, а денег на его покупку больше не было.
В итоге суд приговорил Лайва, с учетом включенного в наказание условного срока, к пяти годам, пяти месяцам и 29 дням лишения свободы, а Пендис и Хабихт получили по 2,5 годы тюрьмы.