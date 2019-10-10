Германия и Аргентина сыграли зрелищную ничью, Серж Гнабри установил рекорд Бундестим

Первый гол в матче забил полузащитник "Баварии" Серж Гнабри на 15-й минуте, установив рекорд национальной команды. Гнабри опередил легендарного Мирослава Клозе по скорости преодоления планки в десять мячей за сборную. Клозе потратил на десять голов 15 матчей, Гнарби хватило 11 встреч.

На 23-й минуте полузащитник "Байера" Кай Харветц удвоил преимущество Германии, однако Аргентине удалось спастись в последние 30 минут игры: Аларис на 66-й минуте и Окампос за пять минут до конца встречи сравняли счет, 2:2.