Ничья в Минске: Эстония провела худший отборочный цикл за 24 года

Состав сборной Эстонии на последний гостевой матч отбора Евро-2020 получился довольно экспериментальным: в центре обороны игру начали Кароль Метс и Никита Баранов из-за отсутствия привычной связки Клаван-Тамм, а в центре полузащиты вышел впервые в основном составе Владислав Крейда.

Белорусы, которые еще попытаются выйти на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций, проводили, по сути, тренировочный матч, главной задачей которого было не проиграть Эстонии, а ничью всегда можно списать на вязкую оборону соперника, утешиться словами, что все умеют играть в футбол, и списать потерю очков на усталость в конце сезона.

Темп игры действительно был довольно медленным. Белорусы в первом тайме попытались организовать первый гол, заработав пару угловых, но для Лепметса они опасности не таили. Опасных моментов в первой половине матча было не особенно много: на 35-й минуте Константин Васильев попал в штангу, а после подбора запалил по небесам, а у белорусов хорошо работал "второй этаж", благодаря которому у наших ворот возникали довольно опасные ситуации.

В начале второго тайма стороны обменялись любезностями: Эстония заработала угловой, а белорусы вывели Станислава Драгуна на рандеву с Сергеем Лепметсом, но наш вратарь ногой отбил удар белоруса. Дальше опасные моменты создавали белорусы, Лепметс спасал. В одном моменте наш вратарь, правда, ошибся, но повезло - мяч вместо ворот предпочел уйти на угловой. С углового на 79-й минуте Станислав Драгун, не забивший Лепметсу при выходе тет-а-тет, чуть было не открыл счет.

На этом мотивация одних и силы других закончились. Сборная Эстонии сумела заработать первое очко в отборе к Евро-2020 безголевой ничьей.

Итог этого отборочного цикла для Эстонии печален: команда Карела Воолайда сумела набрать всего одно очко (в матче с Германией шансов на непоражение минимальны), что является повторением результата 26-летней давности, когда сборная Эстонии, впервые после восстановления независимости выступавшая в отборочном цикле к ЧМ-1994, сумела в десяти матчах сыграть только однажды вничью с Мальтой. Но тогда у нас была сборная, игроки которой не имели никакого международного опыта, кроме Второй лиги СССР и чемпионата ЭССР, если кто и выступал в иностранных чемпионатах, то это были низшие и не очень лиги Финляндии. Тогда была хотя бы надежда, что, поднабравшись опыта, сборная сможет радовать победами. Так и получилось, не сразу, но потихоньку Эстония становилась (правда, был еще отбор к ЧЕ-1996 с нулем очков) середняком европейского футбола, дерзкой, колючей командой. Что имеем сейчас? Наверное, тоже надежду на то, что выстрелит Крейда, который сегодня смотрелся вполне хорошо, на Соргу, на то, что Васильев продержится еще один отборочный цикл...