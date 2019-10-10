Чт, 10.10.2019
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Онлайн-блог: последний шанс Эстонии не повторить провал 90-х годов

Eesti : Valgevene MM-i valikmäng

ФОТО: Raul Mee

Сборная Эстонии проведет в Минске последний гостевой матч отбора к Евро-2020 против команды Белоруссии.

Предпоследний матч для сборной Эстонии в Минске станет последней возможностью набрать хоть какие-то очки в отборе к Евро-2020. В последний раз национальная сборная заканчивала с нулем очков отбор к Евро-1996, не набрав ни одного балла в 10 встречах.

Белорусы вполне играбельный соперник для команды Карела Воолайда, даже при отсутствии в составе сборной Эстонии основной пары защитников Рагнар Клаван - Йоонас Тамм. Однако защитники - не единственная головная боль сборной. Кто будет основным вратарем в матче? Игонен, Лепметс или Меэритс? Кто сыграет в нападении?

Победить в Минске будет сложно, но при грамотной игре в обороне и атаке Эстония вполне может забрать домой победу и не повторить "достижение" команды Романа Убакиви и Ааво Сарапа образца 1994-95 годов.

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