Онлайн-блог: последний шанс Эстонии не повторить провал 90-х годов

Предпоследний матч для сборной Эстонии в Минске станет последней возможностью набрать хоть какие-то очки в отборе к Евро-2020. В последний раз национальная сборная заканчивала с нулем очков отбор к Евро-1996, не набрав ни одного балла в 10 встречах.

Белорусы вполне играбельный соперник для команды Карела Воолайда, даже при отсутствии в составе сборной Эстонии основной пары защитников Рагнар Клаван - Йоонас Тамм. Однако защитники - не единственная головная боль сборной. Кто будет основным вратарем в матче? Игонен, Лепметс или Меэритс? Кто сыграет в нападении?