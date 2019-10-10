Яна Тоом в Европарламенте: прежде чем осуждать кого-то еще, давайте посмотрим в зеркало

Вчера, 9 октября 2019 года, евродепутат Яна Тоом в короткой речи в рамках свободного микрофона сказала коллегам, что в ЕС происходит принудительная ассимиляция нацменьшинств – и никому до этого нет дела.
«Единство в многообразии – это, наверное, самый знаменитый европейский лозунг. У многообразия немало аспектов. Один из них – лингвистическое многообразие; мы притворяемся, что его поддерживаем. При этом мы систематически закрываем глаза на то, что некоторые страны ЕС делают всё, чтобы ассимилировать большие группы меньшинств», – сказала евродепутат.
В качестве примера Яна Тоом привела Эстонию и Латвию, которым накануне вступления в ЕС рекомендовали приложить усилия к интеграции русскоязычного меньшинства: «15 лет спустя правящая коалиция Латвии готовит полный перевод образования на государственный язык начиная со следующего года. Несмотря на 30 процентов русскоязычного населения, на протесты и на то, что принудительная ассимиляция запрещена международным правом».
По словам Тоом, о рекомендациях, данных при вступлении, просто забыли: «Теперь мы де-факто можем нарушать права национальных меньшинств, и нам за это ничего не будет. У Европы есть куда более насущные проблемы. Но, коллеги, нарушение прав человека – это нарушение прав человека, даже если оно происходит в Европейском союзе. Прежде чем осуждать кого-то еще, давайте посмотрим в зеркало».