Яна Тоом в Европарламенте: прежде чем осуждать кого-то еще, давайте посмотрим в зеркало

«Единство в многообразии – это, наверное, самый знаменитый европейский лозунг. У многообразия немало аспектов. Один из них – лингвистическое многообразие; мы притворяемся, что его поддерживаем. При этом мы систематически закрываем глаза на то, что некоторые страны ЕС делают всё, чтобы ассимилировать большие группы меньшинств», – сказала евродепутат.

В качестве примера Яна Тоом привела Эстонию и Латвию, которым накануне вступления в ЕС рекомендовали приложить усилия к интеграции русскоязычного меньшинства: «15 лет спустя правящая коалиция Латвии готовит полный перевод образования на государственный язык начиная со следующего года. Несмотря на 30 процентов русскоязычного населения, на протесты и на то, что принудительная ассимиляция запрещена международным правом».