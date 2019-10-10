Рейнсалу призвал Турцию прекратить одностороннюю военную акцию

«Очевидно, что для продолжающегося долгое время сирийского конфликта следует найти политическое решение посредством усилий в рамках ООН. Стартовавшая военная операция может серьезно повредить этим усилиям и придать ДАИШ новую силу. Турция — важный партнер Европы по ограничению миграционных потоков. В самой Турции находятся миллионы сирийских беженцев, сбежавших туда от войны, их возвращение должно быть безопасным и проходить в соответствии с международными правилами», - сказал Рейнсалу.