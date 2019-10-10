Рейнсалу призвал Турцию прекратить одностороннюю военную акцию

Глава МИД Урмас Рейнсалу в среду выразил тревогу в связи с военной операцией Турции на северо-востоке Сирии, которая, по его словам, может повредить приложенным ООН усилиям в этом регионе и поощрить исламистских экстремистов, сообщила пресс-служба МИД.
«Мы встревожены военной операцией Турции на северо-востоке Сирии, которая еще сильнее вредит стабильности целого региона. Призываем Турцию прекратить свою одностороннюю военную акцию и избегать жертв среди гражданского населения и дальнейшего ухудшения гуманитарного положения», - передало министерство слова Рейнсалу.
«Наш союзник по НАТО Турция несомненно испытывает связанную с безопасностью тревогу, вызванную терроризмом, но в конфликтном регионе следует искать политического и дипломатического решения», - отметил министр.
«Очевидно, что для продолжающегося долгое время сирийского конфликта следует найти политическое решение посредством усилий в рамках ООН. Стартовавшая военная операция может серьезно повредить этим усилиям и придать ДАИШ новую силу. Турция — важный партнер Европы по ограничению миграционных потоков. В самой Турции находятся миллионы сирийских беженцев, сбежавших туда от войны, их возвращение должно быть безопасным и проходить в соответствии с международными правилами», - сказал Рейнсалу.
В среду вечером Турция начала наземное наступление на находящиеся под контролем курдов территории на северо-востоке Сирии. Подготовка к наступлению включала атаки с воздуха и артиллерийский обстрел.