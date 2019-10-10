Легендарный вратарь Петр Чех стал хоккеистом

«Я счастлив возможности сыграть за «Феникс». Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде достичь ее целей в сезоне.

Постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс сыграть.

После 20 лет в профессиональном футболе для меня будет прекрасным опытом сыграть в игру, которую я любил смотреть в детстве, в которую играл, будучи ребенком», – сказал Чех.

Чешский вратарь провел 11 лет в «Челси» и 4 года в «Арсенале».

«Гилфорд» выступает во втором дивизионе лиги NIHL. Фактически это четвертый по силе уровень британских хоккейных лиг.