Нужна работа? У десятка жителей Эстонии появилась возможность приобрести перспективную профессию

«В связи с новыми дополнительными отправлениями мы хотим увеличить свою команду. Мы предлагаем для одиннадцати желающих обучиться профессии машиниста поезда учебное место, финансируемое предприятием Elron, и в случае успешного прохождения курса мы гарантируем участнику работу машинистом поезда в Elron», – сказал руководитель по организации движения Elron Магнус Роосма.

Продолжительность курса обучения на машиниста поезда составляет в общей сложности девять месяцев, из которых пять месяцев машинист поезда будет проходить практику в качестве стажера. Обучение будет проводиться по рабочим дням с 9.00 до 17.15.

Учебная программа состоит из одиннадцати модулей. В рамках учебной программы опытные лекторы познакомят участников с Европейскими и внутригосударственными правилами организации железнодорожного движения, при этом основная часть данных занятий будет посвящена железнодорожной инфраструктуре, а также инструкциям по сигнализации, движению поездов и маневровым работам. Будет подробно разобрана и техническая сторона поездов, и участники пройдут практику в качестве как попутчика, так и стажера.

Более подробную информацию можно найти на сайте Elron.