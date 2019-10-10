Фото: в курортном городе Эстонии продается уютная квартира с видом на море

Современная и удобная двухкомнатная квартира с видом на море, общая площадь которой составляет 46,2 квадратных метра, расположена в возведенном в 1979 году доме. Она состоит из гостиной, спальни, кухни, туалета, ванной и прихожей.

ФОТО: City24

В распоряжении нового владельца также будет благоустроенный гаражный бокс. Последний раз квартиру ремонтировали три года назад, когда поменяли трубопровод и проводку. Кроме того, изменился интерьер, который теперь источает северную свежесть.

ФОТО: City24

Ежемесячные расходы зимой составляют до ста евро, а летом - в районе сорока евро.

ФОТО: City24