Чт, 10.10.2019
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  • Фото: в курортном городе Эстонии продается уютная квартира с видом на море

Фото: в курортном городе Эстонии продается уютная квартира с видом на море

ФОТО: City24

Ожидающая нового владельца квартира в Пярну выгодно выделяется на фоне остальных, пишет Postimees.

Современная и удобная двухкомнатная квартира с видом на море, общая площадь которой составляет 46,2 квадратных метра, расположена в возведенном в 1979 году доме. Она состоит из гостиной, спальни, кухни, туалета, ванной и прихожей.

ФОТО: City24

В распоряжении нового владельца также будет благоустроенный гаражный бокс. Последний раз квартиру ремонтировали три года назад, когда поменяли трубопровод и проводку. Кроме того, изменился интерьер, который теперь источает северную свежесть.

ФОТО: City24

Ежемесячные расходы зимой составляют до ста евро, а летом - в районе сорока евро.

ФОТО: City24

Подробнее об этом предложении читайте на портале недвижимости City24.

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