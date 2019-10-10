Счет за поездку на такси отличается от того, что показывает приложение

Заказавший через мобильное приложение Bolt машину из Пярну в Вяндра читатель пожаловался в социальной сети Facebook на то, что приехавший на вызов водитель отказался везти его по той цене, что была указана в приложении, пишет Pärnu Postimees.
По словам автора сообщения, появившегося в группе «Märgatud24 Pärnus», водитель отказался ехать, поскольку он не был согласен везти пассажира за указанные в приложении 25,6 евро. После этого негодующий пассажир заказал через приложение Bolt новую машину, которая приехала через несколько минут. Но и этот водитель отказался ехать нужные 50 километров за ту цену, которую указывало приложение.
В итоге оба водителя предложили договорную цену. «Сказали, что если доплатите еще 15 евро, то поедем», - отметил разочарованный клиент. Ему осталось непонятным, почему приложение показывает одну цену, а водитель говорит, что он за такую сумму не повезет.
Руководитель по связям с общественностью Bolt Карин Казе утверждает, что у водителя есть право просить договорную цену, если расстояние поездки превышает 30 километров.
По словам Казе, бизнес-модель Bolt построена на городских поездках, при которой водитель, как правило, может в предыдущем пункте назначения взять нового клиента, а значит, совершать как можно меньше пустых поездок: «При длинных поездках эта модель себя явно не оправдывает, поскольку водителю, с большой долей вероятности, придется возвращаться в пустой машине».
Она уточнила, что водитель обязан проинформировать пассажира о договорной цене до начала поездки: «В целом мы им советовали, при длинных поездках набрасывать на каждый километр по одному евро».
Казе утверждает, при длинных поездках особые цены в приложении не отрегулированы, поскольку Bolt работает более чем в 100 городах по всему миру, и в каждом городе длина поездки определяется по-разному. Например, на маршруте до аэропорта и обратно 30 километров, чаще всего, это обычное расстояние, и там у водителя велика вероятность найти нового пассажира.
Также, принимая заказ, водитель Bolt не видит в приложении пункт назначение, в который хочет ехать клиент, до того, как доберется до пассажира: «То, что водитель не видит конечного пункта назначения – это принципиальное решение. Мы приняли это для того, чтобы водители боролись за каждого клиента, вне зависимости от того, куда он хочет ехать, вне зависимости от предпочтений клиента».
Для Эстонии, по словам руководителя по связям с общественность, это крайне редкое явление, поскольку длинные поездки составляют меньше 0,01 процента от всех поездок.
«Цель Bolt заключается в том, чтобы найти решение для транспортного движения в городе и предложить живущим в городе людям качественную услугу, которая будет и по карману»,- сказал Казе. Она добавила, что в особом порядке на Bolt, конечно, можно отправиться из Таллинна в Ригу или в Вильнюс, но особое желание сопряжено и с особой ценой.
Как сказала представитель Go Takso Ити Сипельгас, в случае стоимости поездки в этой фирме исходят, чаще всего, все же из цены за километр, но случаются и исключения: «Конечная цена зависит от того, идет ли речь о постоянном клиенте, или клиент умеет торговаться и договариваться о более низкой цене уже во время поездки».
Но цены выше указанных в прейскуранте водители все же не спрашивают: «Это было бы прямым обманом и выяснилось бы сразу, как только таксометр показался бы цену ниже договорной. Используют все же цены таксометра, поскольку клиент может за этим следить».
Сипельгас утверждает, что в некоторых случаях при длительных поездках водитель может отказаться от заказа, например, пассажир явно пьян или агрессивен, у водителя была длинная смена, и у него больше нет сил проделывать этот путь.
«Поскольку очень много клиентов, которые не оплачивают счета, мы предпочитаем, чтобы половина суммы была выплачена в качестве предоплаты», - сказала Сипельгас. Она уточнила, что если клиент не может показать деньги или заплатить, водитель может отказаться от поездки, поскольку расстояние слишком длинное для того, чтобы везти клиента бесплатно.
Эксперт по связям с общественностью Департамента защиты прав потребителей Анне-Май Хелемяэ признала, что услугу нужно оказывать на тех условиях, которые были показаны клиенту в то время, когда ему делали предложение, и клиенту следует платить по той цене, которая была показана в мобильном приложении.
«В приложении должна быть сразу загружена или конечная цена, или все ее компоненты таким образом, чтобы потребитель мог сам рассчитать конечную цену», - сказала Хелемяэ, добавив, что если пассажиру сообщена конечная цена, перевозчик обязан оказать услугу по заявленным ценам. В противном случае у человека есть право не ехать по более высокой цене, чем было показано. Если же об изменении цены сообщается во время поездки, или после нее, и это вызывает ущерб для потребителя, можно говорить о возникновении требования компенсации к перевозчику.