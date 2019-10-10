Счет за поездку на такси отличается от того, что показывает приложение

По словам автора сообщения, появившегося в группе «Märgatud24 Pärnus», водитель отказался ехать, поскольку он не был согласен везти пассажира за указанные в приложении 25,6 евро. После этого негодующий пассажир заказал через приложение Bolt новую машину, которая приехала через несколько минут. Но и этот водитель отказался ехать нужные 50 километров за ту цену, которую указывало приложение.

В итоге оба водителя предложили договорную цену. «Сказали, что если доплатите еще 15 евро, то поедем», - отметил разочарованный клиент. Ему осталось непонятным, почему приложение показывает одну цену, а водитель говорит, что он за такую сумму не повезет.

Руководитель по связям с общественностью Bolt Карин Казе утверждает, что у водителя есть право просить договорную цену, если расстояние поездки превышает 30 километров.

По словам Казе, бизнес-модель Bolt построена на городских поездках, при которой водитель, как правило, может в предыдущем пункте назначения взять нового клиента, а значит, совершать как можно меньше пустых поездок: «При длинных поездках эта модель себя явно не оправдывает, поскольку водителю, с большой долей вероятности, придется возвращаться в пустой машине».

Она уточнила, что водитель обязан проинформировать пассажира о договорной цене до начала поездки: «В целом мы им советовали, при длинных поездках набрасывать на каждый километр по одному евро».

Казе утверждает, при длинных поездках особые цены в приложении не отрегулированы, поскольку Bolt работает более чем в 100 городах по всему миру, и в каждом городе длина поездки определяется по-разному. Например, на маршруте до аэропорта и обратно 30 километров, чаще всего, это обычное расстояние, и там у водителя велика вероятность найти нового пассажира.

Также, принимая заказ, водитель Bolt не видит в приложении пункт назначение, в который хочет ехать клиент, до того, как доберется до пассажира: «То, что водитель не видит конечного пункта назначения – это принципиальное решение. Мы приняли это для того, чтобы водители боролись за каждого клиента, вне зависимости от того, куда он хочет ехать, вне зависимости от предпочтений клиента».

Для Эстонии, по словам руководителя по связям с общественность, это крайне редкое явление, поскольку длинные поездки составляют меньше 0,01 процента от всех поездок.

«Цель Bolt заключается в том, чтобы найти решение для транспортного движения в городе и предложить живущим в городе людям качественную услугу, которая будет и по карману»,- сказал Казе. Она добавила, что в особом порядке на Bolt, конечно, можно отправиться из Таллинна в Ригу или в Вильнюс, но особое желание сопряжено и с особой ценой.