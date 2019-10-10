Вице-президент США хочет опубликовать стенограммы своих разговоров с Зеленским

Пенс сказал, что записи двух его телефонных разговоров помогут оправдать президента Дональда Трампа.

Когда Пенса спросили о публикации его стенограмм, он сказал: "Я бы не возражал против этого".

Пенс сказал, что он "никогда не обсуждал вопрос Байденов" с Зеленским. Он снова встал на защиту президента, настаивая на том, что "простое чтение" расшифровки разговора Трампа с украинским лидером показывает, что "не было ни одного quid pro quo (услуга за услугу)".

Пенс также сказал, что поддерживает свое утверждение во время дебатов вице-президентов в 2016 году, что иностранные правительства не должны вмешиваться в выборы.

Ранее Белый дом опубликовал полный текст телефонного разговора между президентами США и Украины Трампом и Зеленским, который стал поводом для начала импичмента американского лидера.