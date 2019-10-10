В Таллинне на территории бывшего экскаваторного завода появится современный жилой квартал

Таллиннская городская управа решила предложить городскому собранию инициировать детальную планировку, позволяющую создать на территории бывшего экскаваторного завода современный жилой квартал с коммерческими предприятиями.
«Это должна быть современная целостная, полифункциональная городская среда с офисными и бизнес-зданиями и жилыми домами. Площадь планируемой территории между улицей Мустамяэ, Палдиским шоссе и улицей Пирни превышает 6,5 гектара, - сообщил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - Инициация детальной планировки готовилась очень долго. Логистически это очень хорошее место близ узла важных магистралей, имеющее сообщение общественным транспортом как с центром города, так и другими его районами».
Чего инициируемая детальная планировка не предусматривает, так это возведения на территории промышленных предприятий. Зато предусматривает замену существующих там зданий более современными, отвечающие уровню сегодняшнего градостроительства. На этой территории нельзя также строить здания выше 28 этажей. Ходатаем о детальной планировке выступило АО Eesti Talleks, которое предложило застройку зданиями, не выше 14 этажей.