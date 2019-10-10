В Таллинне на территории бывшего экскаваторного завода появится современный жилой квартал

«Это должна быть современная целостная, полифункциональная городская среда с офисными и бизнес-зданиями и жилыми домами. Площадь планируемой территории между улицей Мустамяэ, Палдиским шоссе и улицей Пирни превышает 6,5 гектара, - сообщил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - Инициация детальной планировки готовилась очень долго. Логистически это очень хорошее место близ узла важных магистралей, имеющее сообщение общественным транспортом как с центром города, так и другими его районами».