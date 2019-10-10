Мария Шарапова: я приблизилась к финишу карьеры

"Я давно не была здесь. У меня очень приятные воспоминания об этом месте. В 2006 году победа в Линце стала идеальным завершением отличного года. С тех пор многое произошло. Теперь я снова здесь, даже несмотря на то, что не смогу сыграть. Но я очень рада приехать сюда, провести спонсорские встречи и, конечно же, пообщаться с фанатами", - сказала Шарапова, слова которой приводит сайт турнира.

"Главная цель - выздороветь и быть готовой к 2020 году. Я делаю все, чтобы быстрее поправиться, но для этого нужно время. Стараюсь не оказывать на себя давления. Огонь во мне все еще горит, и я знаю, что нужно, чтобы преуспеть и в будущем. Когда я выиграла здесь, в Линце, я не думала, что буду продолжать играть сегодня. Я хочу дать себе и своему телу как можно больше шансов сыграть. Я люблю этот вид спорта, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я значительно приблизилась к финишу своей карьеры, но кто знает, что будет дальше", - добавила теннисистка.